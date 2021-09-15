Генич: Малком в игре с «Челси» терялся на поле

Комментатор «Матч ТВ»отметил, что ему не понравилась игра нападающего «Зенита»в матче против «Челси» (0:1).

«Несмотря на неплохую игру, были и моменты, которые разочаровали и не понравились. Все-таки, когда в составе есть индивидуально сильные игроки, хочется, чтобы они делали разницу не только в чемпионате России. Тот же Малком провел не лучший матч, моментами вообще терялся на поле.

Что не хватает Малкому в Лиге чемпионов — сложный вопрос. Всегда есть искушение сравнить его с Халком, который делал "Зенит" в ЛЧ откровенно сильнее. С Малком ситуация обратная, к сожалению. Может, он перегорел, не знаю, но против "Ахмата" был один Малком, против "Челси" — другой.

В РПЛ сейчас бразилец делает разницу. Особенно после Олимпиады он превосходно выглядел. Но еще надо учитывать тактический план на игру. Малком ведь играл на фланге Алонсо. Думаю, на теории много времени было уделано тому, как нейтрализовать подключения испанца, как перестраиваться, чтобы насыщать зоны при подключении других игроков.

Где-то Малком в итоге в плане атаки не нашел себя и был не очень полезен. Но давайте подождем. Возможно, с "Мальме" он сделает ту самую разницу и принесет результат», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё». Матч пройдет 29 сентября.