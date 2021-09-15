«Бешикташ» — «Боруссия» Д: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче на 20-й минуте открыли гости. Дауд выполнил классную передачу из центрального круга направо на Мёнье, который в касание забросил мяч в штрафную на Беллингхема. Джуд подработал и сходу сильно пробил низом в ближний угол — Дестаноглу спасти не смог.
На 45-й минуте аут заработали слева гости. Геррейро скинул на Беллингхема, который в штрафной здорово разобрался с Велинтоном и прострелил в центр на Холанна, которому оставалось поразить пустой створ.
Хозяева отквитали один мяч на четвертой добавленной минуте. Пьянич справа исполнил штрафной удар, навесил в центр штрафной, где Монтеро ушёл от Витселя и головой переправил мяч в створ.
Футбол. Лига чемпионов. Группа C
Бешикташ — Боруссия Д 1:2
Гол: 0:1 Джуд Беллингхэм (20') Бешикташ: Ersin Destanoglu, Валентен Розье, Велинтон Соуза Силва, Франсиско Монтеро, Fabrice N'Sakala, Souza, Рашид Геззаль (Гёкхан Тёре, 89'), Миралем Пьянич, Атиба Хатчинсон (Салих Учан, 78'), Кайл Ларин (Кенан Караман, 61'), Миши Батшуайи Боруссия Д: Дониелл Мален (Youssoufa Moukoko, 70'), Эрлинг Холанн (Ансгар Кнауфф, 86'), Марко Ройс, Махмуд Дахуд, Юлиан Брандт (Аксель Витсель, 46'), Джуд Беллингхэм (Мариус Вольф, 70'), Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс (Марин Понграчич, 70'), Мануэль Аканджи, Тома Мёнье, Грегор Кобель Предупреждения: Велинтон Соуза Силва (43'), Франсиско Монтеро (45 + 1'), Тома Мёнье (55'), Атиба Хатчинсон (76'), Youssoufa Moukoko (79')