«Бешикташ» — «Боруссия» Д: счет матча 1:2, обзор голов

Турецкийпотерпел домашнее поражение от дортмундской(1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

Счет в матче на 20-й минуте открыли гости. Дауд выполнил классную передачу из центрального круга направо на Мёнье, который в касание забросил мяч в штрафную на Беллингхема. Джуд подработал и сходу сильно пробил низом в ближний угол — Дестаноглу спасти не смог.

На 45-й минуте аут заработали слева гости. Геррейро скинул на Беллингхема, который в штрафной здорово разобрался с Велинтоном и прострелил в центр на Холанна, которому оставалось поразить пустой створ.

Хозяева отквитали один мяч на четвертой добавленной минуте. Пьянич справа исполнил штрафной удар, навесил в центр штрафной, где Монтеро ушёл от Витселя и головой переправил мяч в створ.