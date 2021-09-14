Медведев: Дзюба добился чего-то невероятного в российском футболе

Победитель US Open-2021поделился мнением о нападающем «Зенита»

Медведев не так давно сравнил себя с Дзюбой.

«Я же говорил не про теннис, а про футбол, когда я играл со своими сверстниками. Я не сравниваю себя с Дзюбой в футбольном плане. Мне нравится такой тип форвардов, которые, может, кажутся неуклюжими, как я на корте, но забивают голы.

Дзюба — рекордсмен сборной России по количеству голову (делит первое место с Александром Кержаковым, при этом Дзюба забил 30 мячей за 55 матчей, а Кержаков — за 90). Он один из лидеров "Зенита", забивал за все клубы, в которых играл, становился лучшим бомбардиром чемпионата много раз.

При этом все равно продолжают говорить, что он не слишком хорош в некоторых вещах. Именно поэтому я сравнил себя с ним. Никто не будет сравнивать Левандовского и Артема. Левандовски лучше, это факт.

Я очень уважаю Артема как спортсмена. И то, чего он добился в российском футболе — что-то невероятное», — приводит слова Медведева Sport24.