«Эвертон» — «Бернли»: счет 3:1, обзор голов

В поединке 4 тура АПЛна своем поле одержал победу надсо счетом 3:1.

«Ириски» пропустили на 53 минуте поединка. У «Бордовых» забил защитник Бен Ми.

Отыграться хозяевам удалось на 60 минуте после гола Майкла Кина. Через 5 минут «Эвертон» вышел вперед благодаря голу Эндроса Таунсенда. Через минуту Демарай Грей поставил точку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Бёрнли 3:1 Голы: 0:1 Бен Ми (53'), 1:1 Майкл Кин (60'), 2:1 Эндрос Таунсенд (65'), 3:1 Демарай Грей (67') Эвертон: Джордан Пикфорд, Йерри Мина, Бен Годфри (Андре Гомеш, 61'), Майкл Кин, Шеймус Коулман, Аллан, Абдулайе Дукуре, Лука Динь, Эндрос Таунсенд, Ришарлисон (Хосе Саломон Рондон, 81'), Демарай Грей (Алекс Айуоби, 88') Бёрнли: Эшли Барнс (Матей Выдра, 76'), Крис Вуд (Ник Поуп, 86'), Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Джош Браунхилл, Йоханн Берг Гудмундссон (Аарон Леннон, 76'), Чарли Тейлор, Бен Ми, Джеймс Тарковски, Мэттью Лоутон, Ник Поуп Предупреждения: Джош Браунхилл (47'), Эндрос Таунсенд (53')

После этой победы «Эвертон» имеет 10 очков и занимает 4 место. На счету хозяев уже три победы в сезоне.

«Бернли» с одним баллом занимает 18 место. Для него это третье фиаско в четырех турах.