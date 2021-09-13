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    Быстров о «Зените» в ЛЧ: Cыграй с «Челси» в смелый футбол. Что так трешку получишь, что по-другому

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    Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров выразил надежду, что петербуржцы не будут играть от обороны в Лиге чемпионов.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    Матч 1-го тура группового этапа с «Челси» пройдет во вторник, 14 сентября в Лондоне и начнется в 22.00 (мск).

    «Хотелось бы увидеть, чтобы команда сыграла в нормальный футбол, а не в пять защитников. Почему так происходит? В России команда доминирует.

    Ну да, есть "Челси", но сыграй с ними в смелый футбол. В России ты играешь десять матчей первым номером, а в Лиге чемпионов выходишь в пять защитников обороняешься.

    Что так трешку получишь, что по-другому. Надоело смотреть на пять защитников. В чемпионате России "Зенит" же выдает хорошие матчи.

    "Челси" и "Ювентус" не дадут играть смело? Тогда сразу 0:3 запишем и не поедем. Но ведь они тоже не любят играть от обороны.

    А для чего тогда покупаются иностранцы? Не для чемпионата России, а для того, чтобы в Лиге чемпионов себя показывали.

    Не хочу видеть, как команда обороняется. А зачем плакать, что нет игроков? Не выходить, что ли? Нужно биться за них.

    Хочется увидеть другой футбол, нежели в прошлых сезонах. Дайте огня. Ожидание только одно — увидеть от нашего чемпиона атакующий и смелый футбол», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

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