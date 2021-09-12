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    Нагельсман прокомментировал победу на «РБ Лейпциг»

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о победе над «РБ Лейпциг» (4:1) в четвертом туре чемпионата Германии.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «В итоге мы — заслуженный победитель встречи, но не скажу, что мы должны были побеждать со счетом 4:1. Мы знаем, какого уровня команда "Лейпциг". В первом тайме у нас была хорошая структура, но было слишком много потерь. В целом, игра была достаточно напряженной.

    После перерыва мы выдали лучший отрезок. Мы побеждаем со счетом 4:1, и это — самое главное. Это всегда хождение по краю пропасти, ведь у нас практически не было времени на тренировки. Ты берешь то, что уже наиграно и добавляешь что-то новое. Так мы хотим развиваться.

    По командному построению и игре на своих позициях сегодня все было хорошо. Это был еще один шаг в правильном направлении. У Сержа проблемы со спиной, резкие боли, пришлось его заменить. Прогноз на вторник пока дать не могу. Док уже достаточно плотно с ним поработал, нужно посмотреть, что будет в ближайшие несколько дней. У Леви есть проблемы с приводящей мышцей. Его замена была мерой предосторожности», — цитирует Нагельсмана пресс-служба клуба.

    После этой победы «Бавария» осталась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 10 очков. «РБ Лейпциг» с тремя очками занимает 13 место.

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