Гол Холанна принес «Боруссии» выездную победу над «Байером»

В матче 3 тура немецкой Бундеслиги дортмундскаяна выезде обыграла леверкузенскийсо счетом 4:3.

Хозяева выиграли первый тайм благодаря голам Флориана Вирца и Патрика Шика. Гол Эрлинга Холанна лишь сократил разрыв. Хотя на 39 минуте Джуд Беллингхем забил гол, который отменил VAR, поэтому «шмели» могли уйти на перерыв и при равном счете.

В начале второй половины Юлиан Брандт все-таки сравнял счет, но спустя 6 минут после его гола отметился Мусса Диаби, который снова вывел «фармацевтов» вперед.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Боруссия Д 3:4 Голы: : Флориан Вирц (9'), : Эрлинг Холанн (37') Байер: Лукаш Градецки, Жереми Фримпонг, Одилон Коссуну, Жонатан Та, Митчел Баккер, Роберт Андрих, Керем Демирбай (Карим Беллараби, 79'), Мусса Диаби, Флориан Вирц, Паулинью (Amine Adli, 63'), Патрик Шик (Лукас Аларио, 79') Боруссия Д: Марко Ройс, Эрлинг Холанн, Юлиан Брандт, Махмуд Дахуд, Аксель Витсель (Дониелл Мален, 65'), Джуд Беллингхэм (Мариус Вольф, 89'), Рафаэл Геррейру, Мануэль Аканджи, Марин Понграчич (Матс Хуммельс, 83'), Тома Мёнье, Грегор Кобель Предупреждения: Тома Мёнье (21'), Флориан Вирц (60'), Эрлинг Холанн (60'), Жереми Фримпонг (70'), Одилон Коссуну (75'), Мусса Диаби (86'), Мариус Вольф (90 + 2')

«Боруссия» сравняла на 71 минуте голом Рафаэля Геррейро, а спустя 4 минуты норвежец Эрлинг Холанн отметился дублем, забив с пенальти и вырвав победу для своей команды.

«Боруссия» набрала 9 очков после этого результата и вышла на второе место. За «Байером» закреплена пятая позиция с семью очками.

В других матчах 3 тура Бундеслиги «Вольфсбург» обыграл на выезде «Гройтер Фюрт» (2:0), «Майнц» одолел «Хоффенхайм» (2:2), а в матчах «Унион» — «Аугсбург» (0:0) и «Фрайбург» — «Кельн» (1:1) были зафиксированы ничьи.