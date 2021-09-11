Гол Холанна принес «Боруссии» выездную победу над «Байером»

Хозяева выиграли первый тайм благодаря голам Флориана Вирца и Патрика Шика. Гол Эрлинга Холанна лишь сократил разрыв. Хотя на 39 минуте Джуд Беллингхем забил гол, который отменил VAR, поэтому «шмели» могли уйти на перерыв и при равном счете.
В начале второй половины Юлиан Брандт все-таки сравнял счет, но спустя 6 минут после его гола отметился Мусса Диаби, который снова вывел «фармацевтов» вперед.
«Боруссия» сравняла на 71 минуте голом Рафаэля Геррейро, а спустя 4 минуты норвежец Эрлинг Холанн отметился дублем, забив с пенальти и вырвав победу для своей команды.
«Боруссия» набрала 9 очков после этого результата и вышла на второе место. За «Байером» закреплена пятая позиция с семью очками.
В других матчах 3 тура Бундеслиги «Вольфсбург» обыграл на выезде «Гройтер Фюрт» (2:0), «Майнц» одолел «Хоффенхайм» (2:2), а в матчах «Унион» — «Аугсбург» (0:0) и «Фрайбург» — «Кельн» (1:1) были зафиксированы ничьи.