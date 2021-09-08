Дешам: Выход на ЧМ-2022 все еще в наших руках

Главный тренер сборной Франциипрокомментировал победу над Финляндией (2:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

«Мы не все делали правильно, но проявили решимость. Продемонстрировали качество в нашей игре и уверенность. Сделали несколько действительно хороших ходов.

Это выступление было ближе к тому, что ожидаете от сборных с нашим статусом. Для нас это был очень важный результат после двух ничьих, а выход на ЧМ-2022 все еще в наших руках», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

Сборная Франции с 12 очками лидирует в своей группе, опережая на семь пунктов ближайшего преследователя.