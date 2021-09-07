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    Юран: Сборной России нужно забить быстрый гол мальтийцам

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    Главный тренер «СКА-Хабаровск» и бывший игрок сборной России Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Мальтой в квалификации ЧМ-2022.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Команда Мальты тем непредсказуема, что на нее ничего не довлеет, то есть получится выиграть — вообще здорово, проиграет — понятно, что уровень ниже сборной России, скажем так, но он и должен быть ниже. Такие команды опасны тем, что могут выдать результат, а могут провалить матч. В последней игре сборной Мальты со словенцами на выезде, соперник забил с пенальти. Мы привыкли думать и предполагать, что счет должен был быть 2:0, 3:0, но на самом деле не все так просто.

    Все будет зависеть от сборной России. То, что Валерий Карпин сказал, что команда после матча с киприотами находится в удручающем состоянии в физическом плане, — может, жара сказывалась, но он же исходил не из температуры, а из того, что во втором тайме команда подустала, поэтому главного тренера настораживает.

    Такого уровня сборным нельзя дать почувствовать, что они могут увезти какие-то очки, то есть чем быстрее ты забиваешь этим командам, тем проще с ними играть, если не получается, то команда мобилизуется. Конечно, сборной России следует забить быстрый гол, если ты быстрее забиваешь, то и соперник начинает подрагивать, попытается пойти в атаку — здесь и проще играется, поэтому фактор быстрого мяча является одним из определяющих», — цитирует Юрана ТАСС.

    Напомним, во вторник, 7 сентября, сборная России сыграет на своем поле против Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Мальта.

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