Захарян будет играть против Мальты с первых минут, считает Слуцкий

Главный тренер «Рубина»объяснил, почему полузащитник «Динамо»не попал в стартовый состав сборной России на матч с Кипром (0:0).

Перед этим Захарян появился с первых минут в игре против Хорватии (0:0), которая стала для него дебютной за национальную команду.

«Вполне допускаю, что Захарян еще не может играть в режиме через два дня на третий. Его "Динамо" не играет в еврокубках, у него нет такого опыта. А здесь нужно иметь опыт.

Здесь вопрос не в том, выдержит или не выдержит, а в том, чтобы правильно распределить силы, восстановиться и иметь адаптацию.

Я уверен, что Карпин просто решил дать Захаряну паузу. Вполне вероятно, он будет использовать его в стартовом составе в матче против Мальты», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Выпуск с Леонидом Слуцким на канале «Коммент.Шоу»

Напомним, во вторник, 7 сентября, сборная России сыграет на своем поле против Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

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