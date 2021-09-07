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    Захарян будет играть против Мальты с первых минут, считает Слуцкий

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не попал в стартовый состав сборной России на матч с Кипром (0:0).

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Перед этим Захарян появился с первых минут в игре против Хорватии (0:0), которая стала для него дебютной за национальную команду.

    «Вполне допускаю, что Захарян еще не может играть в режиме через два дня на третий. Его "Динамо" не играет в еврокубках, у него нет такого опыта. А здесь нужно иметь опыт.

    Здесь вопрос не в том, выдержит или не выдержит, а в том, чтобы правильно распределить силы, восстановиться и иметь адаптацию.

    Я уверен, что Карпин просто решил дать Захаряну паузу. Вполне вероятно, он будет использовать его в стартовом составе в матче против Мальты», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    Выпуск с Леонидом Слуцким на канале «Коммент.Шоу»

    Напомним, во вторник, 7 сентября, сборная России сыграет на своем поле против Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Мальта.

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