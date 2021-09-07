Россия U-21 — Мальта U-21: счет матча 6:0, обзор голов

Молодежная сборнаяU-21 разгромила командув матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года.

Встреча второго тура группы С, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 6:0.

По дублю оформили Даниил Хлусевич (6 и 14 минуты), Гамид Агаларов (17 и 74), еще по одному мячу забили Кирилл Боженов (80) и Кирилл Кравцов (86).

Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C Россия U21 — Мальта U21 6:0 Голы: : Даниил Хлусевич (6'), : Даниил Хлусевич (13'), : Гамид Агаларов (17'), 4:0 Гамид Агаларов (74'), 5:0 Кирилл Боженов (80'), 6:0 Kirill Kravtsov (86')

В следующем туре россияне 8 октября в Калининграде сыграют с командой Северной Ирландии.