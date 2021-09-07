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    Молодежная сборная России разгромила Мальту в отборе ЧЕ-2023

    Россия U-21 — Мальта U-21: счет матча 6:0, обзор голов

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Мальты
    Молодежная сборная России U-21 разгромила команду Мальты в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года.

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    Встреча второго тура группы С, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 6:0.

    По дублю оформили Даниил Хлусевич (6 и 14 минуты), Гамид Агаларов (17 и 74), еще по одному мячу забили Кирилл Боженов (80) и Кирилл Кравцов (86).

    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C
    Россия U21 — Мальта U21 6:0
    Голы: : Даниил Хлусевич (6'), : Даниил Хлусевич (13'), : Гамид Агаларов (17'), 4:0 Гамид Агаларов (74'), 5:0 Кирилл Боженов (80'), 6:0 Kirill Kravtsov (86')

    В следующем туре россияне 8 октября в Калининграде сыграют с командой Северной Ирландии.

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