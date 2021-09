ЦСКА может арендовать полузащитника «Милана»

Московскийведет переговоры со трансфере полузащитника

По информации журналиста Николо Скиры, «армейцы» хотят взять испанского футболиста в бесплатную аренду.

«Милан» при этом просит за аренду Кастильехо один миллион евро. Кроме того, итальянский клуб хочет включить в соглашение пункт об обязательном выкупе игрока за семь миллионов евро.

