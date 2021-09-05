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    Исландия — Северная Македония. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (05.09.2021)

    «Исландия» — «Северная Македония». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 19:00 в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч «Исландия» — «Северная Македония».

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    Составы команд:

    «Исландия»: Рунар Алекс Рунарссон, Birkir Saevarsson, Кари Арнасон, Brynjar Ingi Bjarnason, Гюдмюндюр Тоураринссон, Андри-Фаннар Бальдюрссон, Биркир Бьярнасон, Isak Bergmann Johannesson, Микаэль Андерсон, Видар Эдн Кьяртанссон, Альберт Гудмундссон.

    «Северная Македония»: Дарко Чурлинов, Milan Ristovski, Tihomir Kostadinov, Элиф Элмас, Энис Барди, Стефан Спировски, Эгзиян Алиоски, Висар Муслиу, Дарко Велковски, Стефан Ристовски, Столе Димитриевски.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Исландия» — «Северная Македония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. Матч между командами «Исландия» и «Северная Македония» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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