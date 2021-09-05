Исландия — Северная Македония. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (05.09.2021)

В 19:00 в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Исландия»: Рунар Алекс Рунарссон, Birkir Saevarsson, Кари Арнасон, Brynjar Ingi Bjarnason, Гюдмюндюр Тоураринссон, Андри-Фаннар Бальдюрссон, Биркир Бьярнасон, Isak Bergmann Johannesson, Микаэль Андерсон, Видар Эдн Кьяртанссон, Альберт Гудмундссон.

«Северная Македония»: Дарко Чурлинов, Milan Ristovski, Tihomir Kostadinov, Элиф Элмас, Энис Барди, Стефан Спировски, Эгзиян Алиоски, Висар Муслиу, Дарко Велковски, Стефан Ристовски, Столе Димитриевски.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

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