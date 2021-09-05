Болгария — Литва. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (05.09.2021)

В 19:00 в группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Болгария»: Георги Георгиев, Иван Турицов, Петко Христов, Валентин Антов, Антон Недялков, Георги Костадинов, Кристиян Малинов, Тодор Неделев, Георги Йомов, Atanas Iliev, Кирилл Десподов.

«Литва»: Арвидас Новиковас, Эдгарас Дубикас, Фёдор Черных, Выкинтас Сливка, Linas Megelaitis, Донатас Казлаускас, Роландас Баравикас, Edgaras Utkus, Benas Satkus, Юстас Ласицкас, Ernestas Setkus.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Болгария» — «Литва». Коэффициент ставки — 2.20.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Болгария» со счетом 4:0. Матч между командами «Болгария» и «Литва» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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