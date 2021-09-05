Сборная Болгарии
Сборная Болгарии давно не рассматривается в качестве борца за путевки на мировые и европейские форумы. Смена поколений у болгар затянулась на десятилетия.
По итогам 4 сыгранных матчей сборная Болгарии занимает предпоследнее 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у болгар всего 2 набранных очка.
В минувшем туре квалификации Болгария сумела сотворить приятную сенсацию. Выездная ничья с чемпионом Европы итальянцами (1:1) — шикарный результат!
С литовцами сборная Болгарии пересекалась лишь однажды. То свидание восемнадцатилетней давности завершилось в пользу «братушек» (3:0).
Сборная Литвы
Нынешний турнир сборная Литвы начала откровенно ужасно. По итогам 3 сыгранных матчей команда занимает последнее 5 место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.
Литовцы забили только один мяч. Зато в собственные ворота прибалтийцы пропустили уже 7 мячей. Тихий ужас!
Минувший тур команда по-настоящему провалила. Дома литовцы были разгромлены сборной Северной Ирландии (1:4).
Нет сомнений, что за столь короткий промежуток времени сборная Литвы не сумеет полностью восстановиться психологически. Вероятно, это и приведет к очередной неудаче.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Болгарию за 1.50, на ничью за 4.00, а на Литву — за 6.50.
Гости имеют серьезные проблемы в обороне, которые станут определяющими в этой встрече.
Болгары и в кадровом плане сильнее, и в атаке выглядят неплохо, что и продемонстрируют на деле с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Победа Болгарии в 1 тайме с коэффициентом 2.20.