ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Слезы Месси подчеркнули несчастья «Барселоны»Топ-5 неудачников трансферной кампании Даниил МедведевUS Open. Медведев обыграл Андухара, Рахимова выбыла Валерий КарпинБудут ли Россия и Армения лидерами после 5-го тура?
  • 18:21
    • Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года
  • 22:57
    • Медведев за два часа разобрался с Андухаром на US Open
  • 22:21
    • Рахимова прекратила борьбу на US Open
  • 22:06
    • Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска
  • 20:43
    • Карпин раскрыл подробности своего контракта с РФС
  • 20:29
    • Карпин назвал потери Фернандеса и Ионова самыми чувствительными
  • 20:18
    • Бывший нападающий «Баварии» объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Болгары сразу прижмут Литву?

    Болгария — Литва. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, ЧМ-2022, 5 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на Сборная Болгарии Прогнозы на Сборная Литвы Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Болгария — Литва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирил Десподов
    Болгария сыграет на своем поле с Литвой в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 19:00 мск. Болгария — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C 05 Сентября 2021 года
    Болгария
  • София
    •  Болгария 19:00 Литва Литва
  • Вильнюс
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
    •

    Сборная Болгарии

    Сборная Болгарии давно не рассматривается в качестве борца за путевки на мировые и европейские форумы. Смена поколений у болгар затянулась на десятилетия.

    По итогам 4 сыгранных матчей сборная Болгарии занимает предпоследнее 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у болгар всего 2 набранных очка.

    В минувшем туре квалификации Болгария сумела сотворить приятную сенсацию. Выездная ничья с чемпионом Европы итальянцами (1:1) — шикарный результат!

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С литовцами сборная Болгарии пересекалась лишь однажды. То свидание восемнадцатилетней давности завершилось в пользу «братушек» (3:0).

    Сборная Литвы

    Нынешний турнир сборная Литвы начала откровенно ужасно. По итогам 3 сыгранных матчей команда занимает последнее 5 место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

    Литовцы забили только один мяч. Зато в собственные ворота прибалтийцы пропустили уже 7 мячей. Тихий ужас!

  • Топ-5 победителей трансферной кампании
  • Кто больше всех выиграл от переходов?
  • 02/09/2021

    • Минувший тур команда по-настоящему провалила. Дома литовцы были разгромлены сборной Северной Ирландии (1:4).

    Нет сомнений, что за столь короткий промежуток времени сборная Литвы не сумеет полностью восстановиться психологически. Вероятно, это и приведет к очередной неудаче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Болгарию за 1.50, на ничью за 4.00, а на Литву — за 6.50.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева смотрятся несколько монолитнее соперника, что и продемонстрируют с самого начала матча.

    Гости имеют серьезные проблемы в обороне, которые станут определяющими в этой встрече.

    Болгары и в кадровом плане сильнее, и в атаке выглядят неплохо, что и продемонстрируют на деле с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Победа Болгарии в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.62
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сербия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Болгария — Литва: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. Болгары сразу прижмут Литву?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры