«У нас уже было Динамо Португалия». Мутко высказался о возможной отмене лимита на легионеров

Бывший президент РФСсчитает, что отмена лимита на легионеров не поможет российскому футболу.

«Почему мы все время говорим только о лимите? Ведь лимит — это только элемент. Да, конечно, мне бы тоже хотелось его отменить, любые ограничения конкуренции — это плохо. Но мы же должны понимать, что у нас уже было "Динамо Португалия", я это хорошо помню.

Вот когда вырастет конкурентная среда, тогда, может, будет самое время и снимать лимит?

Я понимаю, что богатые клубы говорят, что без лимита, якобы, могут лучше выступать в Европе. Но вы никогда не будете хорошо играть в Европе, пока не будет конкурентной среды внутри страны. Вот будет она — и результат будет. А можно переделывать чемпионат, топ-клубам отказаться от поездок в Тулу или Екатеринбург и играть между собой… Но они еще больше могут провалиться. Нужно спокойно развиваться», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что РПЛ создаст рабочую группу по вопросу смягчения лимита на легионеров.