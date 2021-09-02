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    «У нас уже было Динамо Португалия». Мутко высказался о возможной отмене лимита на легионеров

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    Бывший президент РФС Виталий Мутко считает, что отмена лимита на легионеров не поможет российскому футболу.

    Виталий Мутко
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    Виталий Мутко

    «Почему мы все время говорим только о лимите? Ведь лимит — это только элемент. Да, конечно, мне бы тоже хотелось его отменить, любые ограничения конкуренции — это плохо. Но мы же должны понимать, что у нас уже было "Динамо Португалия", я это хорошо помню.

    Вот когда вырастет конкурентная среда, тогда, может, будет самое время и снимать лимит?

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    • Я понимаю, что богатые клубы говорят, что без лимита, якобы, могут лучше выступать в Европе. Но вы никогда не будете хорошо играть в Европе, пока не будет конкурентной среды внутри страны. Вот будет она — и результат будет. А можно переделывать чемпионат, топ-клубам отказаться от поездок в Тулу или Екатеринбург и играть между собой… Но они еще больше могут провалиться. Нужно спокойно развиваться», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».

    Ранее сообщалось, что РПЛ создаст рабочую группу по вопросу смягчения лимита на легионеров.

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