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    РПЛ создаст рабочую группу по вопросу смягчения лимита на легионеров

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    Клубы российской Премьер-лиги создадут рабочую группу по вопросу смягчения лимита на легионеров.

    Сергей Прядкин
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    Сергей Прядкин

    Об этом рассказал глава Премьер-лиги Сергей Прядкин после завершения общего собрания клубов.

    «Решения общего собрания. Поддержать предложение РФС о смягчении лимита на иностранных игроков, поручить президенту РПЛ сформировать рабочую группу из числа клубов и по ее итогам направить в РФС предложение по количественному, качественному критериям для легионеров.

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    • Предложить РФС определить срок, с которого будут введены изменения лимита на легионеров. Лимит на рабочую зарубежную силу регламентируется соответствующими государственными структурами, в частности министерством спорта, поэтому все вопросы будут решаться с министерством спорта, мы по решению президента РФС мы будем участвовать в контактах с министерством спорта по данному лимиту совместно с РФС», — цитирует Прядкина «Р-Спорт».

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