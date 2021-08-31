РПЛ создаст рабочую группу по вопросу смягчения лимита на легионеров

Клубы российской Премьер-лиги создадут рабочую группу по вопросу смягчения лимита на легионеров.

Об этом рассказал глава Премьер-лиги Сергей Прядкин после завершения общего собрания клубов.

«Решения общего собрания. Поддержать предложение РФС о смягчении лимита на иностранных игроков, поручить президенту РПЛ сформировать рабочую группу из числа клубов и по ее итогам направить в РФС предложение по количественному, качественному критериям для легионеров.

Предложить РФС определить срок, с которого будут введены изменения лимита на легионеров. Лимит на рабочую зарубежную силу регламентируется соответствующими государственными структурами, в частности министерством спорта, поэтому все вопросы будут решаться с министерством спорта, мы по решению президента РФС мы будем участвовать в контактах с министерством спорта по данному лимиту совместно с РФС», — цитирует Прядкина «Р-Спорт».