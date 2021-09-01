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    РПЛ опубликовала расписание матчей на ближайшие туры

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    РПЛ опубликовала расписание матче с 7 по 10 туры. Чемпионат возобновится 11 сентября матчем «Локомотив» — «Крылья Советов», который начнется в 14:00 мск.

    «Спартак» — ЦСКА
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    «Спартак» — ЦСКА

    7-й тур

    11 сентября (суббота)

    14:00 «Локомотив» — «Крылья Советов»

    16:30 «Зенит» — «Ахмат»

    19:00 «Спартак» — «Химки»

    12 сентября (воскресенье)

    14:00 «Арсенал» — ЦСКА

    16:30 «Сочи» — «Уфа»

    19:00 «Динамо» — «Нижний Новгород»

    13 сентября (понедельник)

    18:30 «Рубин» — «Урал»

    19:30 «Ростов» — «Краснодар»

    8-й тур

    18 сентября (суббота)

    14:00 «Уфа» — «Химки»

    16:30 «Крылья Советов» — «Ростов»

    19:00 «Ахмат» — «Краснодар»

    19 сентября (воскресенье)

    16:30 «Нижний Новгород» — «Арсенал»

    19:00 «Сочи» — «Динамо»

    20 сентября (понедельник)

    16:30 «Урал» — «Локомотив»

    18:30 «Рубин» — «Зенит»

    19:30 ЦСКА — «Спартак»

    9-й тур

    25 сентября (суббота)

    14:00 «Химки» — «Локомотив»

    16:30 «Зенит» — «Крылья Советов»

    19:00 «Спартак» — «Уфа»

    26 сентября (воскресенье)

    14:00 «Динамо» — «Рубин»

    16:30 «Ростов» — «Ахмат»

    19:00 «Краснодар» — «Сочи»

    27 сентября (понедельник)

    17:00 «Урал» — «Арсенал»

    19:00 «Нижний Новгород» — ЦСКА

    10-й тур

    2 октября (суббота)

    14:00 «Рубин» — «Нижний Новгород»

    16:30 «Динамо» — «Крылья Советов»

    19:00 «Арсенал» — «Химки»

    19:00 ЦСКА — «Краснодар»

    3 октября (воскресенье)

    14:00 «Уфа» — «Урал»

    16:30 «Зенит» — «Сочи»

    19:00 «Локомотив» — «Ростов»

    19:00 «Ахмат» — «Спартак»

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