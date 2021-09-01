РПЛ опубликовала расписание матчей на ближайшие туры

7-й тур
11 сентября (суббота)
14:00 «Локомотив» — «Крылья Советов»
16:30 «Зенит» — «Ахмат»
19:00 «Спартак» — «Химки»
12 сентября (воскресенье)
14:00 «Арсенал» — ЦСКА
16:30 «Сочи» — «Уфа»
19:00 «Динамо» — «Нижний Новгород»
13 сентября (понедельник)
18:30 «Рубин» — «Урал»
19:30 «Ростов» — «Краснодар»
8-й тур
18 сентября (суббота)
14:00 «Уфа» — «Химки»
16:30 «Крылья Советов» — «Ростов»
19:00 «Ахмат» — «Краснодар»
19 сентября (воскресенье)
16:30 «Нижний Новгород» — «Арсенал»
19:00 «Сочи» — «Динамо»
20 сентября (понедельник)
16:30 «Урал» — «Локомотив»
9-й тур
25 сентября (суббота)
14:00 «Химки» — «Локомотив»
16:30 «Зенит» — «Крылья Советов»
19:00 «Спартак» — «Уфа»
26 сентября (воскресенье)
16:30 «Ростов» — «Ахмат»
19:00 «Краснодар» — «Сочи»
27 сентября (понедельник)
17:00 «Урал» — «Арсенал»
19:00 «Нижний Новгород» — ЦСКА
10-й тур
2 октября (суббота)
14:00 «Рубин» — «Нижний Новгород»
16:30 «Динамо» — «Крылья Советов»
19:00 «Арсенал» — «Химки»
19:00 ЦСКА — «Краснодар»
3 октября (воскресенье)
14:00 «Уфа» — «Урал»
19:00 «Локомотив» — «Ростов»
19:00 «Ахмат» — «Спартак»