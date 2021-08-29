«Тоттенхэм» — «Уотфорд»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Уотфорда» на матч 3 тура АПЛ.

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Хёйбьерг, Скипп, Деле, Бергвейн, Сон, Кейн.

«Уотфорд»: Бахман, Каткарт, Трост-Эконг, Сьерральта, Массина, Куцка, Этебо, Сиссоко, Сарр, Деннис, Кинг.

Перед матчем «Тоттенхэм» занимает 6 место в таблице АПЛ, а «Уотфорд» идет на 12 позиции.

Букмекеры считают, что с большей долей вероятности победит «Тоттенхэм». Коэффициенты на победу команд составляют 1.45 и 7.70 соответственно. Ознакомиться с прогнозом на игру можно по ссылке.