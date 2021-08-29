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    Фирмино получил травму в матче с «Челси»

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    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил травму в матче 3-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

    Роберто Фирмино
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    Роберто Фирмино

    Бразилец вышел на поле в стартовом составе, а на 42-й минуте был заменен. Врачи подозревают у форварда повреждение подколенного сухожилия.

    «Не знаю, насколько серьезна травма, но этого было достаточно, чтобы замениться. Повреждение не выглядит серьезным, но никогда не знаешь, пока не сделаешь сканирование, которое запланировано на завтра», — цитирует Юргена Клоппа пресс-служба клуба.

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