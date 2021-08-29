«Бетис» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

Мадридскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный мяч был забит на 61-й минуте. Бензема сделал классный навес на Карвахаля на угол штрафной. Дани с лёта пробил в падении в дальний угол.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Реал Мадрид 0:1 Гол: 0:1 Даниэль Карвахаль (61') Бетис: Руи Силва, Мартин Монтойя, Херман Песселья, Виктор Руис, Хуан Миранда, Родригес Гидо, Андрес Гуардадо (Виктор Камараса, 70'), Айтор Руйбаль (Кристиан Тельо, 70'), Набиль Фекир, Серхио Каналес (Хоакин, 82'), Хуанми (Борха Иглесиас, 77') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Эден Азар, 78'), Карим Бензема, Гарет Бэйл (Марко Асенсио, 66'), Иско (Лукас Васкес, 66'), Каземиро, Федерико Вальверде, Мигель Гутьеррес (Родриго, 83'), Давид Алаба, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Набиль Фекир (23'), Серхио Каналес (44'), Айтор Руйбаль (45 + 1'), Manuel Pellegrini (45 + 2'), Мартин Монтойя (59'), Эден Азар (80'), Каземиро (90 + 1')

После трёх туров в активе «Реала» 7 очков. «Бетис» на старте сезона набрал 2 очка.