ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» -« Челси»Ничья имени Менди. «Челси» в меньшинстве выстоял на «Энфилде»
  • 00:58
    • Гол Карвахаля принес «Реалу» победу над «Бетисом»
  • 23:18
    • L’Equipe: Азмун согласовал контракт с «Лионом»
  • 21:28
    • «Ливерпуль» в большинстве не смог обыграть «Челси»
  • 23:45
    • «Ювентус» проиграл «Эмполи» в первом матче без Роналду
  • 22:56
    • «Вест Хэм» объявил о переходе Зума
    Все новости спорта

    Гол Карвахаля принес «Реалу» победу над «Бетисом»

    «Бетис» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Бетисом» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу.

    «Реал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал»

    Единственный мяч был забит на 61-й минуте. Бензема сделал классный навес на Карвахаля на угол штрафной. Дани с лёта пробил в падении в дальний угол.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Реал Мадрид 0:1
    Гол: 0:1 Даниэль Карвахаль (61') Бетис: Руи Силва, Мартин Монтойя, Херман Песселья, Виктор Руис, Хуан Миранда, Родригес Гидо, Андрес Гуардадо (Виктор Камараса, 70'), Айтор Руйбаль (Кристиан Тельо, 70'), Набиль Фекир, Серхио Каналес (Хоакин, 82'), Хуанми (Борха Иглесиас, 77') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Эден Азар, 78'), Карим Бензема, Гарет Бэйл (Марко Асенсио, 66'), Иско (Лукас Васкес, 66'), Каземиро, Федерико Вальверде, Мигель Гутьеррес (Родриго, 83'), Давид Алаба, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Набиль Фекир (23'), Серхио Каналес (44'), Айтор Руйбаль (45 + 1'), Manuel Pellegrini (45 + 2'), Мартин Монтойя (59'), Эден Азар (80'), Каземиро (90 + 1')

    После трёх туров в активе «Реала» 7 очков. «Бетис» на старте сезона набрал 2 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бетис» «Реалу» — нелегкий соперник
  • «Бетис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • Одержит ли «Ювентус» первую победу в новом сезоне?
  • «Ювентус» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Ожидать ли голов от игры на «Артемио Франки»?
  • «Фиорентина» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.09
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аякс — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Касымпаша — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.16
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Анже — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Остин — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры