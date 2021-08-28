Жемалетдинов: При Карпинен легче стало, чувствуем себя более раскрепощенными

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов рассказал об изменениях в национальной команде после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

«При Карпине стало веселее. Немного легче стало. До этого было тяжелее. Чувствуем себя более раскрепощенными.

Сборная станет более дерзкой и наглой? Мы будем прессинговать, гнать вперёд и не будем играть от обороны.

С Хорватией, возможно, будем играть вторым номером», — сказал Жемалетдинов «Спорт-Экспрессу».

Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).