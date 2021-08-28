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    • «Валенсия» разгромила «Алавес», у Черышева ассист
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    «Валенсия» разгромила «Алавес», у Черышева ассист

    «Валенсия» — «Алавес»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 3-го тура Ла Лиги «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Алавесом» со счетом 3:0.

    «Валенсия»
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    «Валенсия»

    По голу забили Даниэль Васс, Карлос Солер и Гонсалу Гедеш.

    Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел в стартовом составе, отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом и был заменен в компенсированное время.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Алавес 3:0
    Гол: 1:0 Даниэль Васс (3') Валенсия: Giorgi Mamardashvili, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Омар Альдерете (Муктар Дьякаби, 85'), Хосе Гайя, Карлос Солер, Даниэль Васс (Юнус Муса, 85'), Уго Гильямон (Урош Рачич, 68'), Денис Черышев (Jesus Vazquez, 90'), Гонсалу Гуэдеш (Маркос де Соуза, 68'), Максимилиано Гомес Алавес: Хоселу, Йон Гвидетти (Мамаду Силла, 62'), Мануэль Гарсия (Луис Риоха, 46'), Томас Пина (Антонио Мойя, 83'), Мамаду Лум Н'Диайе (Пере Понс, 62'), Факундо Пельистри (Эдгар Мендес, 68'), Хави Лопес, Флорьян Лежён, Мэттью Миазга, Чимо Наварро, Фернандо Пачеко Предупреждения: Флорьян Лежён (28'), Мамаду Лум Н'Диайе (45'), Фернандо Пачеко (61'), Мэттью Миазга (61'), Муктар Дьякаби (86')

    «Валенсия» набрала 7 очков после 3 туров и на данный момент делит 1-2 места в турнирной таблице Ла Лиги с «Мальоркой». «Алавес» потерпел 3-е поражение кряду на старте чемпионата и занимает последнее, 20-е место.

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