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    Орлов: «Спартак» за схему лимита «10+15»? Видимо, каждое утро с бодуна вещают

    Футбол Спартак Зенит Уфа Урал РФС
    Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Против отмены лимита на легионеров в РПЛ выступают клубы, которые находятся в середине турнирной таблицы.

    "Спартак" тоже за схему "10+15"? "Спартак", видимо, каждое утро с бодуна что-то вещает. Не будем прислушиваться к его мнению.

    Из тренеров только Семин говорит, что надо делать переходный период, плавно идти к отмене. Все остальные выступают за отмену. Не нужен лимит.

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  • 24/08/2021

    • Что касается предложения Медведева покупать лимитные места у других клубов… Я очень уважаю Александра Ивановича, но когда что-то покупают в открытую… Ну что вы? Начнется торговля.

    Согласен, что это даже звучит дико. Конечно, "Уфа" сразу продаст все пять мест. И Иванов тоже заработал бы. Чистый бизнес. Но спорт выше денег, и надо это понять», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

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