Глушаков: Отмена лимита на легионеров не поможет российскому футболу

Полузащитник «Химок»уверен, что отмена лимита на легионеров не принесет пользы российскому футболу.

На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17», его могут отменить или изменить уже в этом году.

«Отмена лимита на легионеров не поможет российскому футболу. Те, кто поддерживает эту идею, задавались вопросом, кто будет играть в первой лиге? А в сборной?

Откуда молодые футболисты будут появляться-то? Лимит — это не основная проблема российского футбола. Это моя точка зрения.

Основная проблема — глобальная, нужно решать эти вопросы в первую очередь. И дело даже не в детско-юношеском футболе, с этим у нас все нормально: строятся академии, уровень растет», — сказал Глушаков Sport24.