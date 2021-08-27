«Урал» — «Ростов»: счет в матче 1:1, обзор голов

Екатеринбургскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 6-го тура чемпионата России по футболу.

Счет в матче был открыт на 76-й минуте. Уральцы ошиблись на своей половине поля. Глебов продрался по правому флангу, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную «Урала» на Полоза, который спокойно принял мяч и пробил мимо Помазуна.

Хозяева отыгрались на 81-й минуте. Уральцы провели быструю атаку по центру, Мишкич классной передачей разрезал оборону соперника, Максименко выскочил один на один и пробил мимо Песьякова.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Ростов 1:1 Голы: 0:1 Дмитрий Полоз (76'), 1:1 Артем Максименко (81') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Владимир Рыков, Алексей Герасимов (Kirill Kolesnichenko, 55'), Арсен Адамов, Бранко Йовичич, Даниэль Мишкич, Рамазан Гаджимурадов (Yuri Zheleznov, 81'), Ylldren Ibrahimaj (Андрей Панюков, 81'), Андрей Егорычев, Михаил Агеев (Артем Максименко, 58') Ростов: Pontus Almqvist (Дмитрий Полоз, 70'), Николай Комличенко, Матиас Норманн (Danila Sukhomlinov, 86'), Данил Глебов, Кэнто Хасимото, Игорь Калинин, Баштуш, Максим Осипенко, Viktor Melekhin, Денис Терентьев (Хорен Байрамян, 62'), Сергей Песьяков Предупреждения: Ylldren Ibrahimaj (14'), Владимир Рыков (53')

Екатеринбуржцы забили дебютный гол при Игоре Шалимове и набрали первое очко под руководством нового тренера.

«Урал» с 2 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» с 5 очками располагается на 14-й позиции.

В следующем туре команда Шалимова встретится на выезде с «Рубином». Коллектив Юрия Семина примет «Краснодар».