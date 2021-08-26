«Гент» — «Ракув»: счет матча :0, обзор голов

Бельгийскийна своем поле победил польский(3:0) во втором матче раунда плей-офф Лиги конференций .

За хозяев поля забивали форвард Тарик Тиссудали (45-я минута игры) и полузащитники Вадис Оджиджа-Офоэ (70) и Жюльен де Сар (72).

Футбол. Лига конференций. Квалификация Гент — Ракув 3:0 Гент: Синан Болат, Андреас Ханше-Ольсен, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Joseph Okumu, Нуриу, Вадис Оджиджа-Офоэ (Oladoye Adewale, 80'), Свен Кумс, Алессио Кастро-Монтес, Эндрю Юлсагер (Julien De Sart, 46'), Tarik Tissoudali (Георгий Чакветадзе, 80'), Лоран Депуатр (Вакун Юссуф Байо, 84') Ракув: Марчин Цебуля (Daniel Szelagowski, 77'), Владислав Гутковский (Alexandre Guedes, 73'), Sturgeon, Патрик Кун, Giannis Papanikolaou (Wiktor Dlugosz, 73'), Марко Полетанович (Игор Сапала, 80'), Mateusz Wdowiak (Ivi Lopez, 73'), Milan Rundic, Andrzej Niewulis, Фран Тудор, Владан Ковачевич Предупреждения: Свен Кумс (53'), Вадис Оджиджа-Офоэ (77'), Sturgeon (85')

В первой встрече была сильнее польская команда (1:0). Бельгийский клуб по сумме двух встреч пробился в групповой этап Лиги конференций, жеребьевка которого состоится 27 августа.

Напомним, что «Ракув» в предыдущем раунде соревнований выбил из борьбы казанский «Рубин».