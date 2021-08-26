ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунСвязка Дзюба-Азмун вернулась. «Зенит» наказал ЦСКА за плохую реализацию
  • 01:37
    • Источник: Роналду уведомил руководство «Ювентуса» о намерении уйти
  • 01:14
    • СМИ: Мбаппе сообщил игрокам ПСЖ, что уходит в «Реал»
  • 22:43
    • Гол Азмуна принес «Зениту» домашнюю победу над ЦСКА
  • 22:34
    • «Ахмат» вырвал победу у «Арсенала» в Грозном
  • 20:24
    • «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме»
    Все новости спорта

    «Гент» разгромил «Ракув» и вышел в групповой этап Лиги конференций

    «Гент» — «Ракув»: счет матча :0, обзор голов

    Футбол Лига конференций Гент
    Бельгийский «Гент» на своем поле победил польский «Ракув» (3:0) во втором матче раунда плей-офф Лиги конференций .

    «Гент»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гент»

    За хозяев поля забивали форвард Тарик Тиссудали (45-я минута игры) и полузащитники Вадис Оджиджа-Офоэ (70) и Жюльен де Сар (72).

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Гент — Ракув 3:0
    Гент: Синан Болат, Андреас Ханше-Ольсен, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Joseph Okumu, Нуриу, Вадис Оджиджа-Офоэ (Oladoye Adewale, 80'), Свен Кумс, Алессио Кастро-Монтес, Эндрю Юлсагер (Julien De Sart, 46'), Tarik Tissoudali (Георгий Чакветадзе, 80'), Лоран Депуатр (Вакун Юссуф Байо, 84') Ракув: Марчин Цебуля (Daniel Szelagowski, 77'), Владислав Гутковский (Alexandre Guedes, 73'), Sturgeon, Патрик Кун, Giannis Papanikolaou (Wiktor Dlugosz, 73'), Марко Полетанович (Игор Сапала, 80'), Mateusz Wdowiak (Ivi Lopez, 73'), Milan Rundic, Andrzej Niewulis, Фран Тудор, Владан Ковачевич Предупреждения: Свен Кумс (53'), Вадис Оджиджа-Офоэ (77'), Sturgeon (85')

    В первой встрече была сильнее польская команда (1:0). Бельгийский клуб по сумме двух встреч пробился в групповой этап Лиги конференций, жеребьевка которого состоится 27 августа.

    Напомним, что «Ракув» в предыдущем раунде соревнований выбил из борьбы казанский «Рубин».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли «Динамо» лидерство в таблице РПЛ?
  • «Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Сможет ли «Рубин» забить на поле «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Ростов» продолжит набирать очки?
  • «Урал» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры