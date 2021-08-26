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    «Торпедо» проиграло «Чайке» в Кубке России

    Футбол Кубок России Футбол России Торпедо Чайка
    Московское «Торпедо» потерпело гостевое поражение от «Чайки» (0:1) в матче Кубка России.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    Единственный мяч на 39-й минуте забил белорусский защитник хозяев Алексей Гаврилович.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа 5
    Чайка — Торпедо 1:0
    Гол: 1:0 Aleksei Gavrilovich (40')

    Матч состоялся в группе 5. Хозяева представляют ФНЛ-2, а гости — ФНЛ. Добавим, что в группе 5 находится также клуб РПЛ «Ростов», с которым указанные команды также проведут свои матчи.

    «Торпедо» под руководством Александра Бородюка лидирует в ФНЛ, в то же время «Чайка» идет в турнире рангом ниже на 5-м месте в турнирной таблице.

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