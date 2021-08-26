«Торпедо» проиграло «Чайке» в Кубке России

Московскоепотерпело гостевое поражение от(0:1) в матче Кубка России.

Единственный мяч на 39-й минуте забил белорусский защитник хозяев Алексей Гаврилович.

Футбол. Россия. Кубок. Группа 5 Чайка — Торпедо 1:0 Гол: 1:0 Aleksei Gavrilovich (40')

Матч состоялся в группе 5. Хозяева представляют ФНЛ-2, а гости — ФНЛ. Добавим, что в группе 5 находится также клуб РПЛ «Ростов», с которым указанные команды также проведут свои матчи.

«Торпедо» под руководством Александра Бородюка лидирует в ФНЛ, в то же время «Чайка» идет в турнире рангом ниже на 5-м месте в турнирной таблице.