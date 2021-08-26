«Торпедо» проиграло «Чайке» в Кубке России

«Торпедо» Фото: «Торпедо»
Единственный мяч на 39-й минуте забил белорусский защитник хозяев Алексей Гаврилович.
Футбол. Россия. Кубок. Группа 5
Чайка — Торпедо 1:0
Гол: 1:0 Aleksei Gavrilovich (40')
Матч состоялся в группе 5. Хозяева представляют ФНЛ-2, а гости — ФНЛ. Добавим, что в группе 5 находится также клуб РПЛ «Ростов», с которым указанные команды также проведут свои матчи.
«Торпедо» под руководством Александра Бородюка лидирует в ФНЛ, в то же время «Чайка» идет в турнире рангом ниже на 5-м месте в турнирной таблице.