Гендир «Монако» рассказал о целях клуба в новом сезоне

Генеральный директор «Монако»рассказал о том, какие цели ставит перед собой клуб в новом сезоне.

«Мы хотим продолжить наш прогресс, закрепиться в верхней части таблицы чемпионата Франции и показать себя в еврокубках. Наша задача — строить клуб на долгосрочную перспективу, укреплять наши амбиции в еврокубках. Главная цель — развитие, и прошлый сезон показал, что нам это удается», — цитирует Петрова пресс-служба «Монако».

По итогам прошлого сезона «Монако» занял третье место, набрав 78 очков. Кроме того, «Монегаски» добрались до финала Кубка Франции, где проиграли ПСЖ 0:2.

Подопечные Нико Ковача сыграют в квалификационном раунде Лиги чемпионов.