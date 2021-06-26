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    Гендир «Монако» рассказал о целях клуба в новом сезоне

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    Генеральный директор «Монако» Олег Петров рассказал о том, какие цели ставит перед собой клуб в новом сезоне.

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    «Мы хотим продолжить наш прогресс, закрепиться в верхней части таблицы чемпионата Франции и показать себя в еврокубках. Наша задача — строить клуб на долгосрочную перспективу, укреплять наши амбиции в еврокубках. Главная цель — развитие, и прошлый сезон показал, что нам это удается», — цитирует Петрова пресс-служба «Монако».

    По итогам прошлого сезона «Монако» занял третье место, набрав 78 очков. Кроме того, «Монегаски» добрались до финала Кубка Франции, где проиграли ПСЖ 0:2.

    Подопечные Нико Ковача сыграют в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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