Ковачич: Будет важно в матче с Испанией как можно больше владеть мячом

Полузащитник сборной Хорватиивысказал мнение о предстоящем матче с Испанией в 1/8 финала Евро-2020.

«Нас ждет трудный матч. Испания — классная команда, которая любит играть в свой футбол. Будет важно как можно больше владеть мячом, чтобы отнять у них то, что они любят больше всего.

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Конечно, странно, что у них нет игроков "Реала", раньше такого никогда не случалось. Но это значит, что игроки других клубов оказались сильнее. У них великолепные футболисты в самых разных клубах Европы.

Я много лет играю с Лукой [Модричем] и Брозом [Брозовичем], нам приятно играть вместе. Броз очень нужен сборной. Он придает спокойствие, всегда ищет мяч, всегда рядом. Он очень помогает мне и Луке», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Хорватия и Испания проведут встречу 28 июня в столице Дании, Копенгагене.