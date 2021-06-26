Кейн ответил на критику за отсутствие голов на Евро-2020

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Англиисчитает, что стадия плей-офф как раз подходящий период для того, чтобы начать забивать.

«Во мне сомневаются далеко не первый раз за всю мою карьеру. Но это часть нашей работы. Я уже говорил, что нападающие проходят через разные периоды — бывают моменты, когда ты забиваешь в каждом матче, а любое твое касание превращается в забитые мячи. А потом наступает период, когда не все складывается идеально. Возможно, на этом турнире пока все так и происходит.

Люди быстро меняют мнение. Не так давно я выиграл "Золотую бутсу", меня называли лучшим в мире, люди сходили с ума по мне.

Вера в себя имеет огромное значения, и я всегда в себя верил. Я могу не забивать 10 или 15 матчей, но потом я найду момент, чтобы отличиться.

Дело в том, что ты пытаешься выйти на пик в правильное время. На таком турнире нужное время — это плей-офф», — цитирует форварда Goal.com.

Напомним, что сборная Англии попала на сборную Германии в 1/8 финала Евро-2020. Матч состоится 29 июня.