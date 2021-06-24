Вратарь сборной Уэльса: Перед Евро нас все списывали со счетов

Вратарь сборной Уэльсавысказал мнение об успехах своей команды на чемпионате Европы по футболу.

Валлийцы пробились в 1/8 финала со второго места в группе А и сыграют с Данией. Матч пройдет 26 июня в Амстердаме.

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«Они намного больше, чем люди могут себе представить. Перед турниром нас все списывали со счетов. Мы же готовы дать бой любому. Мы знаем свою силу, и нам все равно против кого играть.

Это приятное чувство. Я давно к этому стремился и с самого начала шел к тому, чтобы стать номером один. Нельзя сомневаться в себе.

Уровень на тренировках всегда высок. У нас с другими вратарями взаимоуважение. Подобное товарищество весьма уникально», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.