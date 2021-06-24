Мишин о провале сборной на Евро: Фигурное катание в топе, а футбол позорный

Заслуженный тренер СССР по фигурному катаниюоценил выступление футбольной сборной России на Евро-2020.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

«Плачевная картина, отражающая, по-видимому, не только качество тренера, способности и спортивную форму футболистов, но и в целом состояние нашего футбола, его структуру, принципы.

Как так получается, что фигурное катание у нас всегда в топе и лучшее во всём мире, а футбол позорный? Без комментариев», — приводит слова Мишина News.ru.

Напомним, ранее стало известно, что Черчесов не собирается подавать в отставку.