Буффон: В «Парме» я чувствую себя как дома

Вратарьподелился впечатлениями от перехода в

«Я хочу заново написать некоторые важные страницы. Я знаю, что это возможно. Это главная мотивация для меня — в дополнение к еще 199 мотивирующим факторам.

У меня также было два предложения, позволивших бы мне побороться за победу в Лиге чемпионов, но не в качестве основного вратаря. В "Юве" я уже принимал роль второго и больше не хотел этого.

Вижу, что "Парма" способна на многое, она серьезно настроена на достижение чего-то важного. Это четвертая команда Италии в плане трофеев. Давайте не забывать, что у нее есть прошлое, но также у нее может быть и большое будущее.

У меня много эмоций — именно они позволяют мне до сих пор играть в таком возрасте. Ни одна другая команда не могла мне подарить их. Здесь я чувствую себя как дома», — цитирует Буффона Sky Sports Italia.