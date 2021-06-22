Названа сумма выплат сборной России за выступление на Евро-2020 Фото: globallookpress.com
Каждая из 24 сборных, участвующих в финальном турнире, автоматически получает 9,25 миллиона евро вне зависимости от результата. За победу на групповом этапе полагается 1,5 миллиона, за ничью — 750 тысяч. Сборная России одержала на групповом этапе одну победу и потерпела два поражения, соответственно, к 9,25 миллиона евро нужно добавить 1,5 — получается 10,75.
По итогам группового этапа команда Станислава Черчесова с тремя очками заняла последнее место и завершила выступление на Евро.
Ранее сообщалось, что футболистам сборной России не будут выплачивать премиальные.