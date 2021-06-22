Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юссуф ПоульсенКошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020
  • 07:04
    • Сборная Аргентины обыграла Парагвай на Кубке Америки-2021
  • 04:36
    • Черчесов не стал уходить в отставку
  • 09:53
    • Орлов назвал провалом выступление сборной России на Евро-2020
  • 07:51
    • Черчесов: Никаких оправданий для сборной России нет
  • 07:36
    • Онопко выразил готовность возглавить сборную России
    Все новости спорта

    Названа сумма выплат сборной России за выступление на Евро-2020

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная России Футбол России Сборная Дании Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Размер призовых, которые РФС получит от УЕФА за выступление сборной России на Евро-2020, составит 10,75 миллиона евро.

    Названа сумма выплат сборной России за выступление на Евро-2020
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Названа сумма выплат сборной России за выступление на Евро-2020

    Каждая из 24 сборных, участвующих в финальном турнире, автоматически получает 9,25 миллиона евро вне зависимости от результата. За победу на групповом этапе полагается 1,5 миллиона, за ничью — 750 тысяч. Сборная России одержала на групповом этапе одну победу и потерпела два поражения, соответственно, к 9,25 миллиона евро нужно добавить 1,5 — получается 10,75.

    По итогам группового этапа команда Станислава Черчесова с тремя очками заняла последнее место и завершила выступление на Евро.

    Ранее сообщалось, что футболистам сборной России не будут выплачивать премиальные.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Повторит ли сборная Англии разгром чехов на «Уэмбли»?
  • Чехия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Хорватия обыграет Шотландию и ворвется в плей-офф Евро-2020?
  • Хорватия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Франция выиграет у Португалии с крупным счетом?
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словакия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Швеция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эквадор — Перу
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры