Пепе: Мы не показываем свой лучший футбол, но мы и не так уж плохи

Защитник сборной Португалииподелился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Франции в 3-м туре Евро-2020.

«Нам нужно снова стать той командой, который мы всегда были, показывая сплоченность и смелость на поле. Нам нужно делать то, о чем просит тренер, ведь у нас очень сложный соперник.

Мы можем взять шесть из девяти возможных очков в очень сложной группе. Возможно, мы не показываем свой лучший футбол, но мы и не так уж плохи.

Действительно, мы плохо сыграли [против Германии], но теперь у нас есть шанс исправить это. То есть сделать то, на что мы способны, и добиться победы», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Встреча пройдет 23 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене» и начнется в 22:00 мск.