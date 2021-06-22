Клих: Не сказал бы, что шведы слишком пассивны, это просто их стиль игры

«Это очень организованная команда с точки зрения защиты. Они могут отдать мяч сопернику и рассчитывать на контратаки.
Не думаю, что есть один игрок, на котором я должен фокусироваться, нам нужно смотреть за Форсбергом, он отличный дриблёр, может забить с большого расстояния.
Если мы будем играть по плану, всё будет нормально. Мы постараемся забить. Знаю, что в семи матчах они пропустили всего один гол, но если мы будем играть быстро и сфокусируемся на том, что нам нужно забить, то сможем сделать это.
У нас есть для этого игроки, есть Левандовский, есть план на игру. Если не будем забывать и о защите, мы сможем провести хороший матч
Не сказал бы, что шведы слишком пассивны, это просто их стиль игры, их тактика, которая позволяет выигрывать.
Многие команды отдают мяч сопернику и всё равно побеждают за счёт хорошего взаимодействия между игроками, хороших нападающих. Это просто идея тренера, то, как они хотят играть.
Думаю, что игра с Испанией нас успокоила, у нас всё ещё есть шанс выйти из группы. У нас даже был шанс обыграть испанцев, мне кажется, это был хороший матч.
Нам всегда нужно начинать так же. Будет очень полезно выиграть у Швеции», — сказал Клих «Матч ТВ».
Напомним, встреча между командами состоится 23 июня в 19:00 по московскому времени.