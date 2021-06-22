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    Клих: Не сказал бы, что шведы слишком пассивны, это просто их стиль игры

    Футбол Сборная Польши Сборная Швеции Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Полузащитник сборной Польши Матеуш Клих поделился ожиданиями перед матчем против команды Швеции в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

    Матеуш Клих
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    Матеуш Клих

    «Это очень организованная команда с точки зрения защиты. Они могут отдать мяч сопернику и рассчитывать на контратаки.

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    Не думаю, что есть один игрок, на котором я должен фокусироваться, нам нужно смотреть за Форсбергом, он отличный дриблёр, может забить с большого расстояния.

    Если мы будем играть по плану, всё будет нормально. Мы постараемся забить. Знаю, что в семи матчах они пропустили всего один гол, но если мы будем играть быстро и сфокусируемся на том, что нам нужно забить, то сможем сделать это.

    У нас есть для этого игроки, есть Левандовский, есть план на игру. Если не будем забывать и о защите, мы сможем провести хороший матч

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    • Не сказал бы, что шведы слишком пассивны, это просто их стиль игры, их тактика, которая позволяет выигрывать.

    Многие команды отдают мяч сопернику и всё равно побеждают за счёт хорошего взаимодействия между игроками, хороших нападающих. Это просто идея тренера, то, как они хотят играть.

    Думаю, что игра с Испанией нас успокоила, у нас всё ещё есть шанс выйти из группы. У нас даже был шанс обыграть испанцев, мне кажется, это был хороший матч.

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    Нам всегда нужно начинать так же. Будет очень полезно выиграть у Швеции», — сказал Клих «Матч ТВ».

    Напомним, встреча между командами состоится 23 июня в 19:00 по московскому времени.

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