Головин: В поражении от Дании в какой-то мере есть и моя вина

Полузащитник сборной Россииоценил игру третьего тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании (1:4).

«Мы пытались всеми силами пойти вперед, как-то исправить ситуацию. Но уже было поздно, поэтому пропустили еще.

Первый гол многое поменял, они стали играть более закрыто. В какой-то мере есть и моя вина, я мог забить», — цитирует хавбека «Матч ТВ».

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По итогам групповой стадии команда Станислава Черчесова заняла последнюю строчку в квартете B с тремя очками в трех матчах, уступив набравшим также по три очка командам Дании и Финляндии в разнице мячей (2:7).