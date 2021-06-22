Головин: В поражении от Дании в какой-то мере есть и моя вина

Александр Головин Фото: globallookpress.com
«Мы пытались всеми силами пойти вперед, как-то исправить ситуацию. Но уже было поздно, поэтому пропустили еще.
Первый гол многое поменял, они стали играть более закрыто. В какой-то мере есть и моя вина, я мог забить», — цитирует хавбека «Матч ТВ».
По итогам групповой стадии команда Станислава Черчесова заняла последнюю строчку в квартете B с тремя очками в трех матчах, уступив набравшим также по три очка командам Дании и Финляндии в разнице мячей (2:7).