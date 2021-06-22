Черчесов: Никаких оправданий для сборной России нет

Главный тренер сборной Россиипоблагодарил болельщиков, которые поддержали команду на стадионе в Копенгагене в матче Евро-2020 с Данией (1:4) и принес им извинения.

«Атмосфера была реально хорошая, футбольная. Болели против нас. На таком стадионе с такой публикой тяжело. Нашим болельщикам низкий поклон. У нас была поддержка за моей скамейкой, мы общались, я болельщиков поддерживал, они меня. Перекрикивали нас, я их руками подбадривал.

Кого не удалось поблагодарить лично, с кем мы не пересеклись взглядом, словом — извините, привет передаем, вы молодцы. Фэйр-плей в какой-то степени был нарушен.

Ситуация с пандемией в разных странах разная. Никаких проблем с датчанами в этом плане нет. Так ситуация сложилась. Хотелось бы, чтобы нас тоже поддерживали. Но никаких оправданий для нас нет. Игра так сложилась», — передает слова Черчесова Sport24.

Напомним, что сборная России прекратила борьбу на Евро-2020.