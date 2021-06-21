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    Россия — Дания. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (21.06.2021)

    «Россия» — «Дания». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная России Сборная Дании Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 22:00 в группе B Евро-2020 начнётся матч «Россия» — «Дания».

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    Составы команд:

    «Россия»: Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Далер Кузяев, Артём Дзюба.

    «Дания»: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Йоаким Мехле, Томас Делейни, Даниэль Васс, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт, Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен.

    Календарь и таблица Евро-2020

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Россия» — «Дания». Коэффициент ставки — 2.00.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. Матч между командами «Россия» и «Дания» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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