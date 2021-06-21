Василий Березуцкий: Я думаю, сборная Дании нам по зубам

Василий Березуцкий Фото: globallookpress.com
«Нас устраивает ничья, хоть и нужно играть на победу. Я думаю, сборная Дании нам по зубам, мы можем с ними играть. Я не считаю, что Дания намного сильнее нас, игра может быть равной, а у нас есть шансы на победу.
Команде нужно готовиться к контратакам, что для нашей сборной не в новинку. Мы неплохо играем, выбегая в быстрые атаки. У нас есть козыри, на которых мы можем сыграть: Александр Головин, Алексей Миранчук, Артем Дзюба», — сказал Березуцкий в ютуб-передаче «Коммент.Шоу».
Прогноз на матч Россия — Дания
Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.