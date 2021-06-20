Манчини: Цель сборной Италии — победить Уэльс

Главный тренер сборной Италииподелился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 с Уэльсом.

«Сборная Уэльса — крепкая команда, которая в последние годы стабильно добивается успеха. В ее составе играют техничные и в то же время физически сильные футболисты. Когда я работал в английской Премьер-лиге, то пересекался с командами Бэйла. Это фантастический игрок.

Уэльс — сложный соперник. Команда долгие годы находится в верхней части мирового рейтинга. У валлийцев немало классных игроков. Это типичная британская команда с акцентом на физику. У валлийцев уже четыре очка. Если я правильно помню, они уже играли в полуфинале Евро. Но наша цель — победить», — цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

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Перед заключительным туром в группе А лидирует Италия с шестью очками. Следом расположились Уэльс (4), Швейцария (1) и Турция (0).

Матч Италия — Уэльс пройдет 20 июня и начнется в 19:00 мск.