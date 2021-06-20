Кьер сравнил скоростные качества Дзюбы и Лукаку

Защитник сборной Даниирассказал о подготовке к матчу против России на групповом этапе Евро-2020.

«Мы и в прошлой игре выступали против отличных нападающих. Дзюба не так быстр, как Лукаку, но тем не менее.

Мы очень уважаем Россию, но фокусируемся на наших сильных сторонах. Если мы сыграем так, как с Бельгией, можно не волноваться. Если будет такая поддержка, будет все хорошо. Я уверен в завтрашней игре.

Конечно, выход в плей-офф очень многое значит, у нас есть все качества, мы достойны этого. Мы постараемся показать против России все, на что способны. Это все, что мы можем сделать. Я чувствую себя довольно уверенно.

Ситуация с Эриксеном? Думаю, мы все были довольно эмоциональны, реагировали так, как чувствовали. Это был очень сложный момент, мы никогда не забудем этот вечер. Хорошо, что теперь Эриксен со своей семьей. Ему потребуется много времени для восстановления, пожалуйста, дайте ему его.

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Мы будем работать над тем, как играем. Конечно, тот вечер — очень тяжелый момент, я никогда такого не видел. Надеюсь, завтра у нас будет такая же поддержка. Я же отреагировал так, как и остальные», — приводит слова Кьера Sports.ru.

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.