Черчесов не сомневается в игре высшего уровня против Дании

Главный тренер сборной Россииперед матчем с Данией в третьем туре группового этапа Евро-2020 заявил, что отсутствие российских болельщиков в Копенгагене не станет большой проблемой.

«Это будет наш первый выездной матч на двух последних крупных турнирах, и без наших болельщиков. Но это не проблема.

Мы не использовали слово "проблема" последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться. Наша задача — хорошо сделать свою работу и получать нужный результат.

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Дополнительный день отдыха имеет важное значение на крупных турнирах, в плане физической готовности, но не думаю, что это все решает. Тактика, команда, наш подход — вот, что сыграет ключевую роль. Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне», — приводит слова Черчесова официальный сайт УЕФА.

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.