Мюллер: Нам были жизненно необходимы эти три очка

Нападающий сборной Германиипрокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Португалией (4:2).

«Нам были жизненно необходимы эти три очка, и теперь наша судьба снова в наших руках. Но нельзя утрачивать бдительность — против сборной Венгрии очень неудобно играть.

Сегодня были хороши многие аспекты нашей игры, но было и то, что нам нужно существенно улучшать. Некоторые из наших атак получились по-настоящему мощными», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Сборные Германии и Португалии после двух туров набрали по 3 очка и делят второе-третье места в турнирной таблице.

В третьем туре 23 июня Португалия сыграет с Францией, а Германия — с Венгрией.