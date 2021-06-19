Манчини: За Уэльс играют техничные и в то же время физически сильные футболисты

Главный тренер сборной Италииподелился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Евро-2020 с командой Уэльса.

Итальянцы выиграли встречи с Турцией (3:0) и Швейцарией (3:0), первыми выйдя в плей-офф турнира.

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«Мы играем в футбол, чтобы одерживать победы, и тот факт, что это будет тяжелый матч, третий для нас за десять дней, не играет на фоне этого никакой роли.

Сборная Уэльса — крепкая команда, которая в последние годы стабильно добивается успеха. В ее составе играют техничные и в то же время физически сильные футболисты.

Когда я работал в английской премьер-лиге, то пересекался с командами Бейла. Это фантастический игрок», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Манчини также сказал, что сделает в стартовом составе три-четыре изменения.