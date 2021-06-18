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    Соболев: Надо обыгрывать Данию и спокойно выходить из группы

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    Форвард сборной России Александр Соболев прокомментировал предстоящий матч со сборной Дании в матче 3 тура групповой стадии Евро-2020.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Настроение в команде хорошее. Смотрели матч Бельгия — Дания. Увидели и сильные, и слабые стороны. Сегодня будет теория. Рассмотрим сначала нашу игру, потом будем разбирать Данию.

    Дебютировать на Евро на сборную России — гордость. Свою игру оценивать не буду. Очень рад, что удалось выйти.

    Что касается акции в поддержку Эриксена, к ней я отношусь положительно. Эриксену здоровья. Я только за, чтобы на матче с Данией у нас была такая акция.

    Уверенность в том, что матч с Данией — не последний, есть. Все в это верят. Надо обыгрывать Данию и спокойно выходить из группы. На Евро обратил внимание на темп игры. Скорости очень высокие. Нужно думать в два раза быстрее.

    Лично я ожидал, что Дания будет играть с позиции силы со сборной Бельгии. У Дании хорошие футболисты», — сказал Соболев Sport24.

    Сборная России сыграет со сборной Дании 21 июня в 22:00 мск. На данный момент россияне занимают 2 место в группе B, имея 3 очка. Такое же количество очков и у сборной Финляндии.

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