Соболев: Надо обыгрывать Данию и спокойно выходить из группы

Форвард сборной Россиипрокомментировал предстоящий матч со сборной Дании в матче 3 тура групповой стадии Евро-2020.

«Настроение в команде хорошее. Смотрели матч Бельгия — Дания. Увидели и сильные, и слабые стороны. Сегодня будет теория. Рассмотрим сначала нашу игру, потом будем разбирать Данию.

Дебютировать на Евро на сборную России — гордость. Свою игру оценивать не буду. Очень рад, что удалось выйти.

Что касается акции в поддержку Эриксена, к ней я отношусь положительно. Эриксену здоровья. Я только за, чтобы на матче с Данией у нас была такая акция.

Уверенность в том, что матч с Данией — не последний, есть. Все в это верят. Надо обыгрывать Данию и спокойно выходить из группы. На Евро обратил внимание на темп игры. Скорости очень высокие. Нужно думать в два раза быстрее.

Лично я ожидал, что Дания будет играть с позиции силы со сборной Бельгии. У Дании хорошие футболисты», — сказал Соболев Sport24.

Сборная России сыграет со сборной Дании 21 июня в 22:00 мск. На данный момент россияне занимают 2 место в группе B, имея 3 очка. Такое же количество очков и у сборной Финляндии.