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    Луис Энрике: Польша хорошо организована и пытается контролировать игру

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказал мнение о матче 2-го тура Евро-2020 с Польшей, в котором не сыграет дисквалифицированный Гжегож Крыховяк.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    Опорный полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши получил красную карточку в матче 1-го тура со Словакией (1:2).

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    «Мы всегда изучаем, что может сделать соперник, как она может адаптироваться. Польша хорошо организована и пытается контролировать игру.

    У них есть мастеровитые игроки впереди, так что мы внимательно отнесемся к нашим задачам в обороне и будем бдительными по отношению к конкретным игрокам, нападающим.

    Мы постараемся доминировать и создать больше моментов», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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    • Луис Энрике в интервью испанскому телевидению также заявил, что нападающий Альваро Мората точно начнет в «основе» встречу с поляками.

    Мората стал главным объектом критики после матча со шведами. «Фурия роха» в двух последних поединках добилась нулевых ничьих, а форвард «Ювентуса» в этих играх загубил массу моментов, которые обычно реализовывает.

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