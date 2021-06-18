Луис Энрике: Польша хорошо организована и пытается контролировать игру

Опорный полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши получил красную карточку в матче 1-го тура со Словакией (1:2).
«Мы всегда изучаем, что может сделать соперник, как она может адаптироваться. Польша хорошо организована и пытается контролировать игру.
У них есть мастеровитые игроки впереди, так что мы внимательно отнесемся к нашим задачам в обороне и будем бдительными по отношению к конкретным игрокам, нападающим.
Мы постараемся доминировать и создать больше моментов», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Луис Энрике в интервью испанскому телевидению также заявил, что нападающий Альваро Мората точно начнет в «основе» встречу с поляками.
Мората стал главным объектом критики после матча со шведами. «Фурия роха» в двух последних поединках добилась нулевых ничьих, а форвард «Ювентуса» в этих играх загубил массу моментов, которые обычно реализовывает.