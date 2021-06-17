Тренер Словакии: Я думаю, что у Швеции более сильная команда, чем у Польши

Тренер сборной Словакиирассказал, чего ждет от матча со Швецией во 2-м туре Евро-2020.

В стартовом матче чемпионата Европы шведы разошлись миром с Испанией (0:0), а словаки победили Польшу (2:1).

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«Мы с нетерпением ждем нашей второй игры. Мы ожидаем тяжелого матча. Я думаю, что у Швеции более сильная команда, чем у Польши.

Это новый вызов для нас. Но все же верю, что мы снова добьемся успеха. Мы готовы полностью выложиться в этом матче», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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Отметим, что в сборной Словакии выявлены два положительных теста на коронавирус. Заразились защитник Денис Вавро, а также член тренерского штаба команды.