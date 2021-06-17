Тренер Словакии: Я думаю, что у Швеции более сильная команда, чем у Польши

Штефан Таркович Фото: globallookpress.com
В стартовом матче чемпионата Европы шведы разошлись миром с Испанией (0:0), а словаки победили Польшу (2:1).
«Мы с нетерпением ждем нашей второй игры. Мы ожидаем тяжелого матча. Я думаю, что у Швеции более сильная команда, чем у Польши.
Это новый вызов для нас. Но все же верю, что мы снова добьемся успеха. Мы готовы полностью выложиться в этом матче», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Отметим, что в сборной Словакии выявлены два положительных теста на коронавирус. Заразились защитник Денис Вавро, а также член тренерского штаба команды.