Погба: Сборной Франции нужно соответствовать статусу чемпиона мира

Полузащитник сборной Франциивысказался о победе над сборной Германии (1:0) в первом матче группового этапа Евро-2020.

«Командная игра — вот что самое главное. Без своих партнеров я бы тоже не сыграл хорошо. Каждый из нас приложил необходимые усилия.

На поле мы сфокусированы на выполнении своих обязанностей. Знаем, что должны соответствовать званию чемпионов мира, и с пониманием этого выходим на него. И когда приходится проявить терпение, мы делаем это вместе, и когда атакуем, то тоже вместе», — цитирует Погба официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Во втором туре сборная Венгрии 19 июня примет в Будапеште команду Франции, а Португалия сыграет с Германией в Мюнхене.