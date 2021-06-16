Погба: Сборной Франции нужно соответствовать статусу чемпиона мира

Поль Погба Фото: globallookpress.com
«Командная игра — вот что самое главное. Без своих партнеров я бы тоже не сыграл хорошо. Каждый из нас приложил необходимые усилия.
На поле мы сфокусированы на выполнении своих обязанностей. Знаем, что должны соответствовать званию чемпионов мира, и с пониманием этого выходим на него. И когда приходится проявить терпение, мы делаем это вместе, и когда атакуем, то тоже вместе», — цитирует Погба официальный сайт УЕФА.
Во втором туре сборная Венгрии 19 июня примет в Будапеште команду Франции, а Португалия сыграет с Германией в Мюнхене.